Париж, 8 апреля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Официальная кампания по первому туру президентских выборов во Франции завершится в эту пятницу (8 апреля), передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон — Ле Пен

Последняя часть кампании откроется вечером 10 апреля после оглашения результатов первого тура.

Двенадцать кандидатов претендуют на место в Елисейском дворце: действующий президент Эммануэль Макрон, Натали Арто, Николя Дюпон-Эньян, Анн Идальго, Янник Жадо, Жан Лассаль, Марин Ле Пен, Жан-Люк Меланшон, Валери Пекресс, Филипп Путу, Фабьен Руссель и Эрик Земмур.

Основная борьба, предположительно, разразится между Эммануэлем Макроном и Марин Ле Пен. А Жан-Люк Меланшон в своей избирательной кампании сосредоточен на единственной цели: выйти во второй тур.

Согласно последнему опросу Elabe, только 62% французов говорят, что они «полностью уверены» в том, что придут на выборы 10 апреля.

Напомним, второй тур выборов в президенты Франции состоится 24 апреля.