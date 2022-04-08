Новосибирск, 8 апреля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух детей на пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

56.mchs.gov.ru Пожар

Выяснилось, что в частном доме на улице Трактовая в посёлке Низовка в Тогучинском районе проживала многодетная семья. Вечером 7 апреля 2022 года в доме произошло возгорание. По предварительным данным, отец находился в состоянии алкогольного опьянения, он не пострадал. Мать была на работе. В доме сработал дымовой пожарный извещатель, который и оповестил сотрудников МЧС России. После тушения в доме были обнаружены тела девочки 2006 года рождения и мальчика 2008 года рождения. Еще одна девочка 2011 года рождения госпитализирована в больницу с ожогами.

В настоящее время назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Расследование продолжается.