Чита, 8 апреля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. По информации министерства здравоохранения Забайкалья на 8 апреля, всего в регионе привит первым компонентом 692 978 человек (+1343 за последние трое суток), из них завершили вакцинацию — 642 238 (+903 за трое суток). Повторно вакцинировались 199 426 забайкальцев (+1160 за двое суток).

Официальный сайт Департамента здравоохранения и социального обеспечения Великобритании Вакцинация

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Также первый компонент вакцины получили 960 детей (0 за трое суток), из них завершили вакцинацию — 718 (+54 за трое суток).

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