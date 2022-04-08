Ясиноватая, ДНР, 8 апреля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Украинские вооруженные формирования обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) из артиллерийских орудий калибра 122 мм. Об этом 8 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Ясиноватой со стороны ВСУ был зафиксирован в 08:20 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что здание администрации города Ясиноватая попало под обстрел украинских формирований.

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