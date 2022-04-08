Москва, 8 апреля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликует исторические свидетельства преступлений и зверств украинских националистов во время Великой Отечественной войны, сообщили 8 апреля в министерстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

Документы будут обнародованы в рамках проекта «Архивы помнят всё…». В Минобороны напомнили, что при освобождении Украинской ССР Красной армии противостояли не только гитлеровские войска, но и банды украинских националистов, практиковавшие в качестве метода борьбы террор.

В тылу советских войск, уже ушедших за линией фронта на запад, националисты массово совершали нападения на военнослужащих и мирных жителей, разрушали инфраструктуру и объекты народного хозяйства.