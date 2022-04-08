Сеул, , 08:27 — REGNUM Буксир «Kyoto 1», на борту которого находились шести граждан Южной Кореи, пропал в водах к западу от Тайваня. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Портовый буксир gerholdt

Согласно опубликованным данным, 7 апреля в 9:50 утра по местному времени морские власти Тайваня получили сигнал бедствия, после чего уведомили об инциденте правительство Южной Кореи.

Известно, что «Kyoto 1» буксировал грузовое судно «Kyoto 2» из южнокорейского порта Пусан в порт Батам в Индонезии.

В настоящее время тайваньские спасатели ведут поисковые работы. По их предположениям, пропавшее судно может находиться у одного из небольших островов в данном районе.

Отмечается, что катер морской полиции Южной Кореи со спасателями на борту прибудет к месту поисковых работ ночью 8 апреля