Белград, 8 апреля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Сербия официально запросит у России и НАТО информацию по инциденту 6 апреля с участием гражданского лайнера и истребителя. Об этом сербский президент Александр Вучич заявил в эфире национального телевидения.

(сс) Mark Harkin Самолет авиакомпании Air Serbia

Предположительно, истребитель сил Североатлантического альянса вошел в воздушное пространство над Россией у границы с Латвией, используя для прикрытия пассажирский самолёт компании Air Serbia. Российская служба контроля полёта предупредила сербского пилота об истребителе, который летел всего на километр ниже.

«Завтра государство направит запрос о дополнительной информации от русских, но мы также будем требовать от НАТО информацию. И посмотрим, кто умничает и истребителями создает угрозу гражданской авиации», — сказал Вучич.

Он отметил, что сербская сторона располагает точными координатами появления иностранного военного самолёта. Если это случайность, в Белграде хотят об этом знать.

Как сообщало ИА REGNUM, Вучич рассказал, что возле сербского лайнера на время появлялся истребитель «Фантом-15» или «Еврофайтер» серого цвета.

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