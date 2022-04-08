Ташкент, 8 апреля 2022, 08:22 — REGNUM Узбекистан в феврале стал мировым лидером по продаже золота, Центробанк Узбекистана продал 22 тонны драгоценного металла. Об этом сообщает Спот.уз.
Таким образом, Узбекистан сократил свой золотой запас до 339 тонны — самый низкий уровень золотых запасов с декабря 2020 года. Несмотря на снижение, золото по-прежнему составляет 59% золотовалютных резервов в стране, отмечают журналисты.
На втором месте с большим отставанием идёт ЦБ Катара, реализовавший 6 тонн золота.
Национальный банк Казахстана продал 5 тонн драгоценного металла (в январе было 17 тонн), Монголия и Германия — по одной тонне.