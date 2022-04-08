Ташкент, , 08:22 — REGNUM Узбекистан в феврале стал мировым лидером по продаже золота, Центробанк Узбекистана продал 22 тонны драгоценного металла. Об этом сообщает Спот.уз.

Золото Bullion Vault

Таким образом, Узбекистан сократил свой золотой запас до 339 тонны — самый низкий уровень золотых запасов с декабря 2020 года. Несмотря на снижение, золото по-прежнему составляет 59% золотовалютных резервов в стране, отмечают журналисты.

На втором месте с большим отставанием идёт ЦБ Катара, реализовавший 6 тонн золота.

Национальный банк Казахстана продал 5 тонн драгоценного металла (в январе было 17 тонн), Монголия и Германия — по одной тонне.