Петропавловск-Камчатский, 8 апреля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Жители Камчатки собрали около 6 млн рублей, на которые в Москве представительством края при правительстве РФ закуплена гуманитарная помощь для беженцев Донбасса, об этом в программе «Камчатка. Главное за неделю» рассказал губернатор региона Владимир Солодов.

(сс) Feed My Starving Children (FMSC) Гуманитарный груз

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На собранные деньги закупили 10 тонн круп, 5 тыс. пачек макарон, более 12 тыс. банок тушенки и рыбных консервов. Общий вес гуманитарного груза составил 30 тонн.

«Сегодня грузовик с гуманитарной помощью от Камчатского края уже сформирован и отправляется из Москвы в Ростовскую область для предоставления продуктов питания беженцам», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, в честь дня провозглашения независимой Донецкой Народной Республики 7 апреля в Еврейской АО прошёл концерт. Ещё одним поводом для мероприятия стала поддержка военнослужащих России.