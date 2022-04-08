Москва, 8 апреля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Торги по нефти 7 апреля закрылись снижением. Нефть марки Brent подешевела на 0,28%, до $101,50 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

wilhei Баррель

Участники МЭА согласовали высвобождение из стратегических запасов 60 млн баррелей дополнительно к тем 180 млн баррелей, которые намерены предоставить США.

Покупатели заняли выжидательную позицию и пока не торопятся с покупками.

Сегодня, 8 апреля, на торгах в Азии нефть торгуется в минусе на уровне $99,95. Перспективы ограничений поставок нефти из России неясны.

Власти Китая продолжают бороться с коронавирусом. Ключевая поддержка находится на уровне $96,90.

Если покупатели сдают ее, то продавцам откроется дорога к уровню $90,00. В падении цены больше сработает технический фактор, чем фундаментальный.

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