Луганск, 8 апреля, 2022, 07:56 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа киевские боевики четырежды подвергли обстрелу территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 8 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что за сутки со стороны ВСУ было зафиксировано четыре обстрела по Донецкому и Калиново.

Также указывается, что в ходе этих обстрелов украинские формирования выпустили по названным населенным пунктам 27 снарядов калибра 152 мм и 10 мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее донецкий город Ясиноватая попал под обстрел украинских войск.

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