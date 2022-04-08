Куала-Лумпур, 8 апреля, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Действия экипажа самолёта Boeing 737−800 компании Malaysia Airlines, который вскоре после вылета из международного аэропорта Куала-Лумпура вдруг резко потерял высоту, после чего вернулся в аэропорт вылета, получили одобрение властей. Об этом со ссылкой на исполнительного директора Управления гражданской авиации Малайзхии Честера Чи Суна 8 апреля сообщает газета The Straits Times.

Paul Rowbotham Малайзийский Boeing

Честер Чи Сун «Предварительные данные показывают, что экипаж в данной ситуации действовал верно».

По словам чиновника, Управление продолжает изучение произошедшего инцидента «и не намерено идти на компромисс по любым вопросам, касающимся безопасности полётов».

Авиакомпания ранее заявила, что самолёт был вынужден экстренно возвратиться в аэропорт вылета «по техническим причинам на фоне плохих погодных условий».

Как сообщало ИА REGNUM, рейс Malaysia Airlines, следовавший из Куала-Лумпура в Тавау, штат Сабах, был вынужден вернуться в аэропорт после того, как резко стал терять высоту, вызвав панику среди пассажиров.