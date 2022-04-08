Гонконг, Китай, 8 апреля, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Госсовет КНР удовлетворил поданное главным секретарём администрации Гонконга Джоном Ли (Ли Цзячао) прошение об отставке, что открывает для него возможность участвовать в намеченных на 8 мая выборах нового главы исполнительной власти этого специального административного района Китая. Об этом 8 апреля сообщает агентство Синьхуа.

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Бывший главный силовик Гонконга, активно участвовавший в восстановлении порядка в регионе после массовых протестов 2019 года, 6 апреля объявил о намерении бороться за высший пост. Ожидается, что теперь, после утверждения отставки, Ли проведёт 9 апреля пресс-конференцию, на которой обнародует основные пункты своей предвыборной программы.

По оценке местных СМИ, выборы в Гонконге фактически пройдут на безальтернативной основе, когда единственным реальным кандидатом будет поддержанный властями Китая 64-летний Ли.

Напомним, 4 апреля действующая глава этого специального административного района КНР Кэрри Лам официально объявила о намерении не переизбираться на этот пост в связи с уходом на пенсию.

Как сообщало ИА REGNUM, период выдвижения кандидатов на выборы главы исполнительной власти Специального административного района (САР) Гонконг в Китае продлится с 3 по 16 апреля.