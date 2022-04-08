Омск, 8 апреля, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков прокомментировал состоявшийся 7 апреля отчёт председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Госдуме. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Kremlin.ru Александр Леонидович Бурков

Следите за развитием событий в трансляции: «Как будем жить при санкциях — отчитывается Мишустин: все новости»

Бурков заявил, что солидарен с Мишустиным, предложившим расширить свободу предпринимательства в стране: «Солидарен с премьер-министром — малый и средний бизнес должен получить ощутимую поддержку в условиях беспрецедентного санкционного давления, с которым не сталкивалась ни одна страна в мире».

Омский губернатор подчеркнул, что на региональном уровне принят ряд антикризисных мер с учётом предложений бизнес-сообщества. Снижена налоговая нагрузка.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе отчёта в Госдуме Михаил Мишустин заявил о том, что правительство РФ делает всё возможное ради того, чтобы минимизировать последствия санкций для России.

Читайте также: «Это команда президента» — Мишустин оценил работу правительства