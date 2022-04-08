Тегеран, , 07:18 — REGNUM 7 апреля представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт Раванчи заявил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, что членство в этом органе не должно быть политизированным. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Тахт Раванчи заявил, что Иран рассматривает проект резолюции о приостановлении членства России в Совете безопасности ООН как политически мотивированный и наносящий ущерб беспристрастности ООН.

«Иран придает большое значение укреплению и защите прав человека», — сообщил иранский дипломат, отметив, что использование правозащитного механизма ООН в политических целях противоречит принципу универсальности и неизбирательного решения вопросов прав человека.

Он также подчеркнул, что права человека не должны ущемляться из-за недальновидных политических соображений.

«Членство в СПЧ ООН не должно основываться на политике», — заявил дипломат, отметив, что суверенитет и территориальная целостность всех стран должны полностью уважаться, а безопасность гражданского населения должна быть надлежащим образом обеспечена.

Он также выразил глубокую обеспокоенность в связи с ухудшением гуманитарной ситуации на Украине, которая привлекла международное внимание.