Владивосток, 8 апреля, 2022, 06:58 — ИА Регнум. В Приморье ослабевает пятая волна коронавируса — за минувшие сутки выявлено 154 случая заражения, скончались два пациента. Коэффициент распространения инфекции снизился до отметки 0,79, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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При этом специалисты отмечают, что снижение заболеваемости COVID-19 не является причиной отказа от вакцинации.

«Всего привились 1 040 993 человека, в том числе 1421 ребенок в возрасте 12−17 лет включительно», — пояснили в минздраве Приморья.

Вакцинация и ревакцинация доступны в мобильных пунктах без записи и в прививочных пунктах поликлиник.

Как сообщало ИА REGNUM, предупреждение о распространении штамма ХЕ коронавируса, который определён как самый заразный из существующих, сделала Всемирная Организация здравоохранения.