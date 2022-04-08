Якутск, , 06:54 — REGNUM Отделения ЛДПР в Якутии приглашают жителей республики на поминки лидера партии Владимира Жириновского, скончавшегося 6 апреля после продолжительной болезни. Прощание с политиком назначено на 8 апреля на 15:00 по местному времени, сообщило ИА SakhaDay.

Владимир Жириновский Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Поминать Владимира Жириновского якутяне будут блинами и горячим чаем. Почтить память лидера партии можно будет по двум адресам в Якутске, а также в Нерюнгри и в посёлке Батагай Верхоянского района республики.

«Я очень многим обязан Владимиру Жириновскому. Сказать, что Жириновский для меня — второй отец — ничего не сказать. Он для меня великий учитель и наставник. Он человек, который дал мне возможность познать Якутию, Дальний Восток. Он был огромным источником энергии и харизмы, я брал с него пример, воплощал в жизнь его наставления.

Это огромная утрата для всех нас. Казалось бы, такой человек достоин прожить на этом свете лет до 90. Его грамотные слова, его предсказания, отчетливое видение мира очень помогали всем. Очень жаль, что уходят такие личности», — написал о кончине Владимира Жириновского лидер отделения ЛДПР в Якутии Гаврил Парахин.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. Выражая соболезнования его близким, глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул, что лидер ЛДПР был многогранной личностью, талантливым и ярким политиком.