В Якутии пройдут поминки Владимира Жириновского
Якутск, 8 апреля, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Отделения ЛДПР в Якутии приглашают жителей республики на поминки лидера партии Владимира Жириновского, скончавшегося 6 апреля после продолжительной болезни. Прощание с политиком назначено на 8 апреля на 15:00 по местному времени, сообщило ИА SakhaDay.
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Поминать Владимира Жириновского якутяне будут блинами и горячим чаем. Почтить память лидера партии можно будет по двум адресам в Якутске, а также в Нерюнгри и в посёлке Батагай Верхоянского района республики.
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. Выражая соболезнования его близким, глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул, что лидер ЛДПР был многогранной личностью, талантливым и ярким политиком.