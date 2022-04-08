Тяньцзинь, Китай, 8 апреля, 2022, 06:14 — ИА Регнум. Северокитайский порт Тяньцзинь за первые три месяца 2022 года обработал около 4,63 млн двадцатифутовых контейнеров в эквиваленте, что на 3,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

Тяньцзинь

По словам оператора порта, показатель пропускной способности является рекордно высоким для порта по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет. Несмотря на негативные последствия, вызванные вспышкой COVID-19, порт принял ряд мер по профилактике и контролю для обеспечения бесперебойной работы.

Между тем в этом году компания также запустила новый прямой морской маршрут в Австралию и новые услуги морского железнодорожного транспорта. Порты — это барометр экономического развития. Порт Тяньцзинь на побережье Бохайского моря является ключевым торговым центром региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй.

Порт Тяньцзиня в настоящее время имеет более 133 грузовых маршрутов, расширяя торговые связи с более чем 800 портами в более чем 200 странах и регионах мира.