Чунцин, Китай, 8 апреля, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Из порта Гоюань в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая в мьянманский Янгон отправился первый международный грузовой поезд по железной дороге от реки Янцзы до Индокитайского полуострова, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

Scoopnest.com Грузовой поезд, следующий из Китая в Европу

Новый маршрут от внутреннего порта на реке Янцзя до Янгона также связывает Чунцин с Индийским океаном. Он проходит в рамках Нового Международного торгового коридора «Суша-море», торгового и логистического коридора, совместно построенного западными китайскими провинциями и Сингапуром. По словам председателя оператора коридора Ван Юйпэя, новая транспортная услуга предлагает еще один быстрый переход из западного Китая к Индийскому океану.

По сравнению с традиционными логистическими маршрутами, которые простираются до восточных прибрежных городов через реку Янцзы, а затем к морю, новый маршрут может сэкономить более 20 дней в пути. Порт Гоюань в Чунцине является крупнейшим портом верховья реки Янцзы и ключевым пунктом, соединяющим Экономический пояс реки Янцзы и регионы «Пояса и пути».

К концу 2021 года количество пунктов назначения, до которых можно добраться через Новый Международный торговый коридор «Суша-море», было расширено до 315 портов в 107 странах и регионах по всему миру.