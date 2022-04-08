Биробиджан, 8 апреля, 2022, 05:14 — ИА Регнум. В честь дня провозглашения независимой Донецкой Народной Республики 7 апреля в Еврейской АО прошёл концерт. Ещё одним поводом для мероприятия стала поддержка военнослужащих России, написал в своём телеграм-канале губернатор региона Ростислав Гольдштейн. Он пожелал жителям Донбасса мирного неба.

Цуканов М.В Флаг ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

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На концерте выступали городские творческие коллективы, вокальные номера были патриотическими. Выступления объединяла общая идея поддержки президента РФ Владимира Путина и его решения проводить специальную операцию по просьбе республик Донбасса.

Участие в мероприятии приняли несколько сотен неравнодушных жителей Биробиджана. Акция проходила под девизом «Za Россию».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Еврейской автономии отмечали годовщину воссоединения Крыма с Россией. Ещё одной целью флешмоба было поддержать спецоперацию в защиту жителей республик Донбасса.