Белград, 8 апреля, 2022, 05:04 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 7 апреля заявил, что его страна стремилась воздержаться от участия в голосовании об исключении России из Совета ООН по правам человека, однако под давлением проголосовала в поддержку этой резолюции Генеральной Ассамблее ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Как сообщает Радио и телевидение Сербии, поводом к проведению голосования стали сообщения о якобы произошедших на территории Киевской области расправах над мирными жителями.

По словам Вучича, давление на Сербию носило не персональный характер, шантажировали не его лично, а страну. Так, в ЕС якобы грозили Сербии включением в нефтяной санкционный пакет.

Политик подчеркнул, что Сербия нейтральна в военном, но не в политическом отношении. В политическом же она лояльна Евросоюзу, а потому не станет ради Москвы перечеркивать перспективы евроинтеграции.

«Мне нравится Запад, я очень люблю Россию, но Сербию люблю больше всего на свете», — заявил Вучич.

Напомним, Сербия не ввела санкций против России, но 2 марта проголосовала за антироссийскую резолюцию в Совете Безопасности ООН.