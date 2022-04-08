Новосибирск, 8 апреля, 2022, 04:50 — ИА Регнум. В Новосибирской области вторую неделю подряд наблюдается снижение потребительских цен на дизельное топливо — на 0,1%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Топливо

«Цены на автомобильный бензин практически не изменились», — уточняет региональный орган статистики.

По данным Новосибирскстата, среди сибирских регионов снижение цен на дизельное топливо от 0,6% до 1% также зафиксировано в Иркутской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае.