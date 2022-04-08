Тирана, , 05:42 — REGNUM Албанское новостное агентство Lapsi 7 апреля опубликовало результаты опроса жителей столицы Албании Тираны, посвященного их лояльности политическим лидерам. Опрос был проведен «Барометром» албанского отделения Euronews (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и агентством DataCentrum в период с 15 по 25 марта. В нем приняли участие 1000 человек.

Сали Бериша в начале политической карьеры, 1990 год Kosta Korçari

Самым популярным политиком стал премьер-министр Албании Эди Рама, но число его сторонников при этом все равно меньше половины — 43%. На втором месте мэр Тираны Эрион Велиай — 40%. Однако неоднократные скандалы, доказывающие связи с преступным миром и причастность к отмыванию денег через мусоросжигательные заводы, делают Велиая также и самым нелюбимым политиком среди социалистов — негативно к нему относятся 57,3% опрошенных. К Раме негативно относятся 53% опрошенных.

Среди оппозиционеров на первом месте бывший премьер-министр и президент Сали Бериша (25,3%). Негативно к Берише относится 71% опрошенных. На втором месте со значительным отрывом находится его главный политический соперник Люльзим Баша — 8,6%.

Наиболее негативное отношение среди всех политиков встречает бывшая первая леди Албании, глава Социалистического союза за интеграцию Моника Кримади, к которой негативно относятся 86% опрошенных. В целом, опрос демонстрирует очень значительный перевес негативного отношения к политикам к позитивному, однако оппозицию не любят гораздо сильнее, чем власть.

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