Брюссель, 7 апреля, 2022, 23:36 — ИА Регнум. Евросоюз «быстро одобрил» увеличение финансирования помощи украинским нацистам ещё на 500 млн евро, заявил 7 апреля глава Европейского совета Шарль Мишель на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«После быстрого одобрения помощь ЕС на финансирование предоставления военной техники Украине составит 1,5 миллиарда евро», — написал Мишель.

Напомним, в рамках этих решений страны-члены ЕС могут поставлять Украине вооружение, технику, горючее и боеприпасы, а потом обращаться в Евросоюз за финансовой компенсацией этих поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пентагоне заявили, что занимаются поиском военной техники в странах Восточной Европы, чтобы передать её Украине для восполнения понесённых нацистами потерь.