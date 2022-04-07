Вашингтон, 7 апреля, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Трейлер кинокомикса «Тор: Любовь и гром» отметился необычным достижением. Об этом пишет 7 апреля портал The Direct.

Цитата из к/ф «Тор: Рагнарёк», реж. Тайка Вайтити. 2017. США, Австралия Тор

Дело в том, что на текущий момент «Тор: Любовь и гром» имеет наименьший период времени между выходом трейлера и премьерой самой ленты — 92 дня. Предыдущим рекордсменом считался «Невероятный Халк», трейлер которого был опубликован за 93 дня до выхода картины в прокат.

Напомним, что дата выхода кинокомикса «Тор: Любовь и гром» намечена на 7 июля 2022 года. Пока что неизвестно, появится ли фильм в российском прокате.