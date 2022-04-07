Рим, 7 апреля, 2022, 23:22 — ИА Регнум. Предложенная премьер-министром Италии Марио Драги альтернатива «мир на Украине или работающий кондиционер» — «манихейская» постановка вопроса, заявил 7 апреля предшественник Драги, лидер популистов экс-премьер Джузеппе Конте.

(сс) European Parliament Джузеппе Конте

Днем ранее Драги, подтвердив, что после введения антироссийских санкций и ответа Москвы благосостояние граждан ухудшится, предложил журналистам выбрать, что они считают более важным — «мир на Украине» или недорогие энергоресурсы («работающий кондиционер»).

«Как будто если мы откажемся от кондиционера, то мир нам принесут на тарелочке», — отметил Конте.

Популисты выступают против предложенного Драги немедленного увеличения военных расходов до нормативов, предложенных НАТО, то есть с 1,6% до 2% ВВП (на 6 млрд евро в год).

Представители большинства политических партий Италии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Арестовано имущество «российских олигархов» на сумму почти в миллиард евро.