Москва, 7 апреля, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Российские военные готовы развернуть гуманитарные коридоры на территории Украины в любых направлениях, сообщил 7 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Он подчеркнул, что эти коридоры могут быть созданы в кратчайшие сроки.

«При необходимости российская сторона в кратчайшие сроки готова развернуть гуманитарные коридоры на любых направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц», — сказал Мизинцев.

Кроме того, он отметил, что Россия в рамках международных гуманитарных норм продолжает всестороннюю помощь не только населению республик Донбасса, но и жителям освобожденных от нацистов территорий Украины.