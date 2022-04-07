Москва, 7 апреля, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акаром, сообщает 7 апреля пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Главы военных ведомств обсудили ситуацию на Украине, особое внимание уделив гуманитарным вопросам, отмечает пресс-служба.

«7 апреля 2022 года по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с Министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. B ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация на Украине. Особое внимание руководители оборонных ведомств уделили гуманитарным вопросам», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что с февраля не может дозвониться до министра обороны России.