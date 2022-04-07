Москва, 7 апреля, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Украинские нацисты устроили в Харькове акции устрашения, обстреляв мирных жителей из миномётов, сообщил 7 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Shmuliko Площадь Свободы. Харьков

Обстрелам подверглись жилые кварталы двух районов Харькова.

На данный момент известно о нескольких раненых.

«В Харькове в жилых кварталах Шевченковского и Холодногорского районов неонацисты в период, когда жителям разрешено покидать свои дома для покупки продуктов и предметов первой необходимости, провели безжалостные акции устрашения с применением минометов. В результате беспорядочных обстрелов есть раненые», — рассказал Мизинцев.