Осло, , 21:58 — REGNUM Норвежский футбольный клуб «Буде-Глимт» в матче ¼ финала Лиги Конференций УЕФА 2021/22 сыграет с римском «Ромой». Первая игра пройдет сегодня, 7 апреля, в Бодо (Норвегия) на стадионе «Аспмира» и начнется в 22:00 по московскому времени.

ФК «Рома» Asroma.com

Стартовые составы команд:

«Буде-Глимт»: Никита Хайкин, Альфонс Сампстед, Мариус Хойбатен, Брис Вембангомо, Бреде Мое, Уго Ветлесен, Ульрик Салтнес, Элиас Кристофферсен Хаген, Амаль Пеллегрино, Рунас Эспехорд, Гилберт Кумсон.

«Рома»: Руй Патрисиу, Рик Карсдорп, Рожер Ибаньес, Мараш Кумбулла, Джанлука Манчини, Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Сержиу Оливейра, Никола Залевский, Генрих Мхитарян, Тэмми Абрахам.

В текущем сезоне 26-летний голкипер «Буде-Глимта» и сборной России по футболу Никита Хайкин принял участие в пятнадцати матчах Лиги Конференций УЕФА, в которых пропустил тринадцать мячей. Шесть раз Хайкину удавалось сохранить ворота в неприкосновенности.