Роттердам, Нидерланды, , 21:49 — REGNUM 7 апреля нидерландский футбольный клуб «Фейеноорд» в первом матче четвертьфинала Лиги Конференций УЕФА сезона 2021/22 сыграл вничью с пражской «Славией» со счетом 3:3. Встреча проходила в Роттердаме на стадионе «Де Куйп».

Гус Тиль Анна Нэсси

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Луис Синистерра (10' Рис Нельсон), Маркос Сенеси (74' Сириль Дессерс) и Оркун Кекчю (86'). Голы пражской команды забили Питер Олайинка (41'), Ира Сор (67' Иван Шранц) и Ибрагим Траоре (90+5').

Желтые карточки получили Гернот Траунер, Маркус Педерсен, Офир Марциано, Питер Олайинка, Маркос Сенеси Максим Таловеров, Луис Синистерра и Иван Шранц. Матч обслуживала турецкая бригада арбитров во главе с Халилом Мелером.

Статистика матча («Фейеноорд"/ «Славия»)

Удары 15/12

Удары в створ 6/3

Владение 55%/45%

Угловые 4/5

Нарушения 12/8

Составы команд:

«Фейеноорд»: Марциано, Педерсен, Сенеси, Маласия, Траунер, Кекчю (Хендрикс, 89'), Аурснес, Синистерра, Тиль (Торнстра, 64'), Линссен (Дессерс, 64'), Нельсон (Джаханбакш, 77').

«Славия»: Коларж, Ба, Кудела, Дорли, Качараба, Голеш (Мэдсен, 90'), Таловеров (Лингр, 66'), Шранц, Олайинка (Тэцл, 83'), Траоре, Сор.

Ответный матч, который пройдет в Праге (Чехия) на стадионе «Эден Арена», запланирован на 14 апреля.