Москва, 7 апреля, 2022, 21:36 — ИА Регнум. С начала российской военной операции на Украине уничтожено свыше двух тысяч танков и других бронемашин, сообщил 7 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Подбитый танк

Кроме того, украинские нацисты лишились порядка 1100 артиллерийских орудий и установок РСЗО.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 95 вертолетов, 416 беспилотных летательных аппаратов, 2003 танка и других боевых бронированных машин, 220 установок реактивных систем залпового огня, 869 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1902 единицы специальной военной автомобильной техники», — сказал Конашенков.