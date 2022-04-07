Москва, 7 апреля, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Скопление военной техники украинских нацистов, предназначенной для переброски в Донбасс, уничтожено на железнодорожной станции Новоград-Волынский Житомирской области, сообщил 7 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ту-95МС с КРБД Х-101 на борту

Он уточнил, что техника предназначалась для группировки украинских войск, действующей сейчас в Донбассе, и была уничтожена высокоточными ракетами воздушного базирования.

«В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский Житомирской области. В результате удара уничтожены резервы, предназначенные для переброски группировке украинских войск на Донбассе», — сказал Конашенков.