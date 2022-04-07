Асунсьон, , 20:47 — REGNUM Международный валютных фонд дал ряд рекомендаций правительству Парагвая по восстановлению экономики страны в условиях внутреннего финансового кризиса. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Флаг Парагвая (сс) 總統府

В отчете консультативной комиссии МВФ, завершившей свою работу в Парагвае 4 апреля, рекомендуется установить контроль за уровнем инфляции, а также реформировать систему государственных счетов и расходов.

В числе основных причин экономического кризиса в Парагвае комиссия назвала наводнения 2019 года, пандемию коронавируса и сильные засухи. Еще сильнее усугубил положение кризис в Восточной Европе. Усиление роста внешних потрясений делает проведение структурных и социальных реформ необходимым для обеспечения экономического роста, говорится в отчёте.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Парагвая будет баллотироваться на пост президента страны