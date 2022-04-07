Асунсьон, 7 апреля, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Международный валютных фонд дал ряд рекомендаций правительству Парагвая по восстановлению экономики страны в условиях внутреннего финансового кризиса. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

(сс) 總統府 Флаг Парагвая

В отчете консультативной комиссии МВФ, завершившей свою работу в Парагвае 4 апреля, рекомендуется установить контроль за уровнем инфляции, а также реформировать систему государственных счетов и расходов.

В числе основных причин экономического кризиса в Парагвае комиссия назвала наводнения 2019 года, пандемию коронавируса и сильные засухи. Еще сильнее усугубил положение кризис в Восточной Европе. Усиление роста внешних потрясений делает проведение структурных и социальных реформ необходимым для обеспечения экономического роста, говорится в отчёте.