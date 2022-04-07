Курган, 7 апреля, 2022, 20:29 — ИА Регнум. В Кургане 7 апреля состоялся митинг-концерт, посвящённый восьмилетию со дня провозглашения Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

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На Троицкой площади собрались сотни горожан. Они пришли поддержать президента Владимира Путина и Вооружённые силы России.

Председатель думы Дмитрий Фролов отметил в своём выступлении, что за последние восемь лет Украина стала местом трагедии. «Восемь лет геноцида против собственного народа. Восемь лет страха народа Донбасса за своих родных и близких!» — сказал спикер.

Он добавил, что многие жители России имеют на Украине родственников и друзей. И потомкам солдат-победителей дико видеть там все проявления обыкновенного фашизма.

Фролов добавил, что Россия много лет пыталась прекратить мирным путём этот кошмар. Но в итоге её вынудили на спецоперацию, так как иные способы спасти людей оказались исчерпаны.

«Русские никогда не бросают тех, кто попал в беду», — подчеркнул Дмитрий Фролов.

На митинге выступили и другие известные в Кургане люди. Кроме того, лучшие творческие коллективы области представили свои номера.