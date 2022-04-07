Грозный, 7 апреля, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнование родным и близким скончавшегося политика, лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Как отметил руководитель Чечни, несмотря на случавшиеся между ними разногласия, мнение Жириновского по любому вопросу всегда было интересно и вызывало большой резонанс.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

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«Владимир Вольфович был одним из самых ярких представителей российской политики. Бывали случаи, когда наши с ним взгляды расходились по причине его резких высказываний, но порывы эмоций по любой злободневной теме всегда были присущи Владимиру Жириновскому. К нему относились по-разному, но мнение Владимира Жириновского по любому вопросу всегда было интересно и вызывало большую реакцию и резонанс в обществе», — говорится в тексте соболезнования, опубликованного на сайте главы и правительства республики.

Кадыров подчеркнул, что уход Жириновского стал большой потерей для Госдумы и в целом для политического поля России и выразил соболезнование его родным.