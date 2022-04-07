Роттердам, Нидерланды, 7 апреля, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Сегодня, 7 апреля, в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» нидерландский футбольный клуб «Фейеноорд» в первом матче ¼ финала Лиги Конференций УЕФА 2021/22 примет пражскую «Славию». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Анна Нэсси Гус Тиль

Матч обслужит турецкая бригада арбитров во главе с Халилом Мелером. Ассистенты главного судьи — Мустафа Эйсой и Ибрахим Уяркан.

Стартовые составы команд:

«Фейеноорд»: Офир Марциано, Маркус Педерсен, Маркус Сенеси, Тайрелл Маласия, Гернот Траунер, Оркун Кекчю, Фредрик Аурснес, Гус Тиль, Луис Синистерра, Брайн Линссен, Рис Нельсон.

«Славия»: Ондржей Колаж, Александер Ба, Ондржей Кудели, Тарас Качараба, Оскар Дорли, Томаш Голеш, Максим Таловеров, Питер Олайинка, Иван Шранц, Ибрагим Траоре, Ира Сор.

В текущем сезоне 24-летний нападающий «Спартака» и сборной Нидерландов Гус Тиль, выступающий за «Фейеноорд» на правах аренды, принял участие в 41-м матче за нидерландский клуб во всех турнирах, в которых отметился двадцатью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.