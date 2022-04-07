Вашингтон, 7 апреля, 2022, 19:08 — ИА Регнум. США и их сателлиты уже передали Украине 60 тысяч противотанковых и 25 тысяч переносных зенитно-ракетных комплексов, заявил 7 апреля председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на бюджетных слушаниях в Конгрессе.

Lance Cpl. Anthony Brosilow ПЗРК «Стингер»

По его словам, украинские нацисты за это «очень, очень благодарны».

«Они очень, очень благодарны за 60 тысяч противотанковых… и около 25 тысяч систем противовоздушного вооружения, которые были отправлены им США и нашими союзниками и партнерами», — сказал Милли.

При этом он рассказал, что сейчас представители США занимаются поиском бронетехники и артиллерии, которую украинские нацисты смогли бы использовать без переобучения.