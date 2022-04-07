Лейпциг, Германия, 7 апреля, 2022, 19:08 — ИА Регнум. 7 апреля в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» «Ред Булл Лейпциг» в первом матче ¼ финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 примет «Аталанту» из Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки «РБ Лейпциг»

Стартовые составы команд:

«Ред Булл Лейпциг»: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Лукас Клостерманн, Йошко Гвардиол, Анхелиньо, Дани Ольмо, Конрад Лаймер, Кевин Кампль, Кристофер Нкунку, Бенджамин Хенрихс, Андре Силва.

Запасные: Мохамед Симакан, Эмиль Форсберг, Филипп Чаунер, Доминик Шобослаи, Норди Мукиэле, Марсел Хальстенберг, Жозеп Мартинес, Сидней Рабигер, Хьюго Новоа.

«Аталанта»: Жуан Муссо, Хосе Луис Паломино, Мартен де Рон, Мерих Демирал, Тейн Копмейнерс, Ремо Фройлер, Маттео Пессина, Ханс Хатебур, Давиде Дзаппакоста, Марио Пашалич, Луис Мурьель.

Запасные: Жереми Бога, Джузеппе Пеццелла, Руслан Малиновский, Франческо Росси, Валентин Михайла, Джорджио Циттадини, Джорджио Скальвини, Марко Спортьелло, Алексей Миранчук, Дуван Сапата.