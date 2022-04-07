Постпред Китая в ООН выступил за проверку фактов «инцидента» в Буче
Пекин, 7 апреля, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Все материалы по ситуации в городе Буча нуждаются в проверке и установлении фактов, заявил 7 апреля постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
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Об этом он заявил на заседании Генассамблеи ООН по вопросу приостановки членства России в Совете по правам человека.
Он отметил, что надо проверить все обвинения и установить факты.
«Информация и фотографии произошедшего в городе Буча вызывают глубокую обеспокоенность. Нужно проверить все обвинения, установить факты», — сказал китайский дипломат.
«До тех пор, пока полная картина не будет выяснена, все должны избегать необоснованных обвинений», — подчеркнул постпред КНР.