София, , 18:56 — REGNUM Одно из главных болгарских государственных предприятий — «Почта Болгарии» выведена из состава министерства транспорта страны. Об этом 7 апреля сообщает БНР.

Почта Цитата из мф Каникулы в Простоквашино. реж.Владимир Попов. 1980. СССР

Согласно официальной информации, соответствующее решение было принято 7 апреля на заседании Народного собрания (парламента) Болгарии. За нововведение проголосовало абсолютное большинство народных депутатов от коалиции.

Предполагается, что уже с 1 мая структуры «Почты Болгарии» перейдут в прямое подчинение соответствующего правительственного ведомства. При этом формально предприятие будет независимой организацией.

Болгарская оппозиция расценила подобное изменение законодательства как попытку избежать конфликта интересов между правительством и главой минтранса Болгарии Николаем Сабевым. Ранее Сабев стал соучредителем частной логистической компании.

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