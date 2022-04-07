София, 7 апреля, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Одно из главных болгарских государственных предприятий — «Почта Болгарии» выведена из состава министерства транспорта страны. Об этом 7 апреля сообщает БНР.

Цитата из мф Каникулы в Простоквашино. реж.Владимир Попов. 1980. СССР Почта

Согласно официальной информации, соответствующее решение было принято 7 апреля на заседании Народного собрания (парламента) Болгарии. За нововведение проголосовало абсолютное большинство народных депутатов от коалиции.

Предполагается, что уже с 1 мая структуры «Почты Болгарии» перейдут в прямое подчинение соответствующего правительственного ведомства. При этом формально предприятие будет независимой организацией.

Болгарская оппозиция расценила подобное изменение законодательства как попытку избежать конфликта интересов между правительством и главой минтранса Болгарии Николаем Сабевым. Ранее Сабев стал соучредителем частной логистической компании.