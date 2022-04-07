«Почта Болгарии» стала независимой структурой
София, 7 апреля, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Одно из главных болгарских государственных предприятий — «Почта Болгарии» выведена из состава министерства транспорта страны. Об этом 7 апреля сообщает БНР.
Согласно официальной информации, соответствующее решение было принято 7 апреля на заседании Народного собрания (парламента) Болгарии. За нововведение проголосовало абсолютное большинство народных депутатов от коалиции.
Предполагается, что уже с 1 мая структуры «Почты Болгарии» перейдут в прямое подчинение соответствующего правительственного ведомства. При этом формально предприятие будет независимой организацией.
Болгарская оппозиция расценила подобное изменение законодательства как попытку избежать конфликта интересов между правительством и главой минтранса Болгарии Николаем Сабевым. Ранее Сабев стал соучредителем частной логистической компании.