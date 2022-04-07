Москва, 7 апреля, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Украинская сторона в среду, 6 апреля, представила в переговорную группу свой проект соглашения. В нем налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле. В том документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Во вчерашнем проекте эта четкая констатация отсутствует, вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем «эффективном контроле» по состоянию на 23 февраля. Об этом в своем комментарии рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

ИА REGNUM Спецоперация на Донбассе

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Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский в своем комментарии для ИА REGNUM отметил: «Позиция Киева находится за пределами логики. На теперешнем этапе Киев практически полностью отказался от принципиальных с точки зрения России пунктов, которые сам же ранее и предлагал. В первую очередь, речь о статусе Крыма, Севастополя и Донбасса, а так же о пунктах, связанных с военной мощью Украины, в частности, о проведении военных учений на территории Украины. На мой взгляд, это идет в прямое противоречие с пунктами, связанными с внеблоковым статусом Украины».