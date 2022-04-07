Москва, 7 апреля, 2022, 17:46 — ИА Регнум. США в одностороннем порядке выходят из переговоров с Россией по вопросам кибербезопасности, сообщил 7 апреля заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов в интервью «Российской газете».

geralt Кибербезопасность

По его словам, ранее эти вопросы обсуждались в рамках работы совместной группы «Кремль — Белый дом» под эгидой Совета безопасности РФ и Совета национальной безопасности США. Тогда стороны обменялись списками объектов критически важной информационной инфраструктуры.

«Однако сейчас Белый дом уведомил нас о том, что в одностороннем порядке выходит из переговорного процесса и закрывает канал связи», — сообщил Храмов.