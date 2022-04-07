Оренбург, 7 апреля, 2022, 17:51 — ИА Регнум. В Оренбургской области казаки готовятся к отправке в Донбасс. В настоящее время комплектуется подразделение добровольцев, сообщает пресс-служба Оренбургского казачьего войска.

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Казаки из казачьих обществ Первого отдела Оренбургского казачьего войска заключают контракты на прохождение службы с Минобороны России. Для получения обмундирования и снаряжения контрактники прибудут в Оренбург. Из столицы Оренбуржья состоится отправка к месту назначения для участия в специальной военной операции на Украине, оказания помощи в охранеобщественного порядка и объектов социальной инфраструктуры, а также формировании военно-гражданских администраций на освобожденных территориях.

Стоит отметить, в середине марта был сформирован 1-й добровольческий казачий батальон. К отправке готовится второй батальон.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите населения Донбасса от издевательств и геноцида киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины.