Рязань, 7 апреля, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Митинг-концерт, посвящённый годовщине провозглашения Донецкой Народной Республики, прошёл 7 апреля в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в исполкоме регионального ОНФ.

Исполком ОНФ Рязанской области Митинг-концерт в честь годовщины ДНР

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В Лесопарке собрались около 500 человек. Главными гостями мероприятия стали жители Луганской и Донецкой Народных Республик, прибывшие в Рязань после начала специальной военной операции на Украине.

«В этот день мы хотим выразить свою позицию громко, чтобы нас услышали люди во всём мире. Мы за мир, мы за российскую армию, которая сегодня его защищает в Донецке, Мариуполе и других городах. И мы всегда готовы помочь нашим соотечественникам, которых никогда не бросим» — заявил со сцены член регионального штаба Народного фронта в Рязанской области Глеб Шабонин.

В знак поддержки независимых республик в Лесопарке развернули огромный государственный флаг России, перед участниками выступили творческие коллективы.

Декларация о суверенитете ДНР и акт о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики были приняты 7 апреля 2014 года.