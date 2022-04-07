В Рязани развернули флаг России в честь годовщины провозглашения ДНР
Рязань, 7 апреля, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Митинг-концерт, посвящённый годовщине провозглашения Донецкой Народной Республики, прошёл 7 апреля в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в исполкоме регионального ОНФ.
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В Лесопарке собрались около 500 человек. Главными гостями мероприятия стали жители Луганской и Донецкой Народных Республик, прибывшие в Рязань после начала специальной военной операции на Украине.
В знак поддержки независимых республик в Лесопарке развернули огромный государственный флаг России, перед участниками выступили творческие коллективы.
Декларация о суверенитете ДНР и акт о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики были приняты 7 апреля 2014 года.