Ташкент, , 17:27 — REGNUM Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов освобожден от должности, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Узбекистан

Асадов «Султанов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу».

Напомним, Султанов был назначен министром энергетики в начале февраля 2019 года. С 1 ноября 2017 года по февраль 2019 года он занимал должность вице-премьера, курирующего топливно-энергетический комплекс.

Ранее с 2015 по 2018 гг. он занимал должность председателя правления «Узбекнефтегаза».

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