Москва, , 18:14 — REGNUM По случаю отмечаемого сегодня, 7 апреля, в мире Дня здоровья и тесно связанных с целями этого события нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография», редакция ИА REGNUM собрала мнения экспертов, спортсменов и авторов кампании «День твоего здоровья».

Эмблема Всемирного дня здоровья

«Здоровья!» — именно это пожелание мы слышим чаще всего, когда поздравляем друг друга с днем рождения или с любым другим праздником. Сохранение здоровья касается лично каждого человека, поэтому День здоровья приобретает персонализированный характер и дополняется в названии ещё одним словом — «ТВОЕГО».

«День ТВОЕГО здоровья» — это повод обратить внимание на себя, заявить о своем «здоровом» намерении, сделать то, что каждый раз откладывал и планировал начать «с понедельника».

«Здоровье, продолжительность здоровой жизни — это то, что в большей степени волнует любого человека, вне зависимости от того, чем он занимается, в каком он возрасте. Это значит, что люди намерены изменить свою жизнь: отказаться от курения и потребления алкоголя, ответственно относиться к рациону питания, уделять время физической активности. Именно на этих «четырех китах» держится здоровый образ жизни. Но не стоит забывать и о весомом вкладе профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, которые помогают не допустить развитие неинфекционных заболеваний. Условия для укрепления и сохранения здоровья создаются в нашей стране благодаря реализации национальных проектов», — отметил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай.

«В 2021 году совокупный коммуникационный охват кампании «День ТВОЕГО здоровья» превысил 20 миллионов человек. В этом году традиция отмечать самый здоровый праздник будет продолжена. Ключевая задача кампании — напомнить людям о важности заботы о себе и рассказать о возможностях, которые предоставляет национальный проект «Здравоохранение». Соблюдение простых правил профилактики и своевременная диагностика могут на 70% сократить развитие онкологических, сердечно-сосудистых и других серьезных заболеваний», — подчеркнула генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Тематические баннеры размещены более чем в 100 городах России. Кроме того, АНО «Национальные приоритеты» разработаны поздравительные открытки, которыми можно поделиться c родными и близкими в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники», а также — стикеры, доступные в мессенджерах Telegram и Viber.

Также, в регионах благодаря волонтерам-медикам проходит Всероссийская акция «Будь здоров», где любой может принять участие в мастер-классах по приготовлению здоровых блюд, квестах, зарядках и пообщаться с врачами разных специальностей.

Центральная площадка акции — «Точка кипения — Коммуна» НИТУ «МИСиС», где врачи Федерального центра здоровья НМИЦ терапии и профилактической медицины проверяют студентов и преподавателей на факторы риска развития неинфекционных заболеваний, а волонтеры-медики организовали энерго-точки, провели мастер-классы и лекции о здоровом образе жизни.

В торжественном открытии, которое состоялось 7 апреля, приняли участие представители Минздрава России, НМИЦ терапии и профилактической медицины, АНО «Национальные приоритеты», ВОД «Волонтеры-медики» и НИТУ «МИСиС».

Флешмобы, мастер-классы от титулованных спортсменов и зарядка на свежем воздухе. Так отмечают День здоровья участники команды «Молодежка ОНФ». Добровольцы проводят праздник на спортивных и придомовых площадках и вместе со спортсменами организуют для жителей бесплатные тренировки.

«Спорт объединяет людей. В этом году волонтеры организовали спортивные акции и турниры также и на территории пунктов временного размещения для вынужденных переселенцев из Донбасса. Потому что им нужна эмоциональная поддержка. Тренировки — отличный способ снять напряжение и немного расслабиться», — отметил руководитель «Молодежки ОНФ», депутат Госдумы Игорь Кастюкевич.

«В первую очередь, спорт привил мне чувство ответственности. Мы занимались в большой группе, всегда помогали друг другу и поддерживали. Также развил бойцовский характер — если я поставила перед собой цель, то иду к ней, не бросая на полпути. Такая настойчивость очень помогает в жизни.

Мое детство пришлось на 90-е годы. Было время, когда улица затягивала, в том числе и меня. Но благодаря спорту нам удалось не свернуть на «плохую дорожку». Тренер приезжал в школу, буквально заставлял и приучал к систематическим тренировкам. Очень многих ребят это спасло. Все, кто тогда занимался, закончили 11 классов, поступили в вузы, получили профессию. Спасибо тренеру за то, что постоянно гонял нас и приучил к дисциплине», — поделилась орловская бобслеистка, участница Олимпийский игр в Ванкувере и Сочи Людмила Удобкина.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Здравоохранение» — это — больницы и поликлиники с современным оборудованием, онлайн-сервисы для врачей и пациентов, фельдшерско-акушерские пункты для сел и санавиация для отдаленных районов, особое внимание онкологическим, сердечно-сосудистым заболеваниям. И все это — для нашего с вами здоровья.